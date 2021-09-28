Киев, 28 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. «Горячая» протестная осень-2021 на Украине рискует остыть еще до старта, поскольку без лидера эта «апатичная масса» никуда не пойдет, заявил 28 сентября политический эксперт и общественный деятель Семен Правденко, рассуждая о ситуации в стране.

Nathan Keirn Протест

Эксперт отмечает, что сейчас в СМИ Украины активно циркулирует мысль, что Зеленского и компанию ожидает «горячая» осень. Якобы народное терпение лопнет — и украинцы «взорвут» страну массовыми протестами против несправедливо высоких коммунальных тарифов, против безработицы, против беспредела чиновников, против коррупции, против войны в Донбассе.

«Извините, а кто будет протестовать? Простые украинцы пока демонстрируют готовность разве что ругать власть на кухне, не более того… Потому что для любого массового протеста нужна организация. Кто организует народные массы? Малый бизнес? Уже около года идут протесты под эгидой движения SaveФОП. И что же? Да, предприниматели молодцы, они показали готовность, умение и решимость отстаивать свои права. Но основная масса украинцев осталась глуха к требованиям SaveФОП и его лидеров. Потому что лозунги мелких предпринимателей — это интересы пусть и активной, но небольшой группы людей. Что касается власти, то Зеленский и компания вздрогнули только тогда, когда в ноябре 2020 года вместе с SaveФОП на протест вышли еще и профсоюзы. Однако, как показала практика, и этого мало, чтобы заставить Зеленского и компанию услышать голос народа», — отмечает Правденко.

Общественный деятель отмечает — для того чтобы вывести людей на улицы, нужно объединить вокруг общей идеи. Значит, в организационном плане это должен быть союз общественных движений и политических сил. Но кто демонстрирует готовность и умение организовать людей, задается вопросом Правденко.

Эксперт констатирует, что политические оппоненты действующей власти пребывают не в лучшей форме. В частности, «Европейская солидарность» Петра Порошенко достигла электорального «потолка», потому что ее рейтинг не растет; партия «Голос» раскололась надвое, и эти две части находятся в полумертвом состоянии; «Батькивщина» Юлии Тимошенко перехитрила сама себя, запутавшись, то ли они находятся на стороне власти, то ли являются оппозицией.

«На этом фоне удивила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Однопартийцы Медведчука организовали 9 сентября мощный митинг под Верховной Радой, собрав около 6 тыс. человек со всех регионов Украины. И если 9 сентября прошла действительно массовая акция, то 23 сентябряОПЗЖ организовала еще более мощный митинг возле ВР под лозунгом протеста против политических репрессий. Судя по выступлениям главных спикеров, ключевые лозунги ОПЗЖ на данном этапе — это протест против политических репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком, а также «горящие» вопросы социальной повестки, начиная с коммунальных тарифов», — отмечает Правденко.

В завершение он добавляет, что из перспективных проектов есть еще «Партия Шария», но сам Шарий живет за границей, а его однопартийцы в настоящий момент уже «несколько поостыли».

ИА REGNUM напоминает, что предыдущие массовые акции протеста на Украине состоялись в январе нынешнего года, после очередного резкого скачка стоимости жилищно-коммунальных тарифов и газа для населения. Тогда в рамках протестов в регионах люди перекрывали стратегически важные автомобильные трассы.