Москва, 28 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Энергетический кризис в Европе не закончится ранее конца зимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил старший научный сотрудник центра исследования отраслевых рынков, института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев.

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«На данный момент можно с уверенностью утверждать, что энергетический кризис в Европе не закончится ранее конца зимы, так как запасы газовых хранилищ минимальны с 2011 года, а сертификация «Северного потока — 2» максимально затягивается ЕС в ущерб собственной экономике. В 2020 году доля российского газа в энергобалансе Германии составила около 50%. Очевидно, что с запуском Северного потока — 2 доля российского газа возрастет. Однако это не создает препятствий для экономики Германии, а заявления о том, что энергетический кризис вызван «чрезмерной зависимостью» беспочвенны», — сказал Гордеев.

При этом он подчеркнул, что затягивание энергетического кризиса, вызванного прежде всего недальновидной политикой Евросоюза, приведет к серьезным негативным эффектам в экономике.

«На этом фоне будет все сложнее убеждать собственных граждан в необходимости продления санкций против РФ и исключительной пользе «зеленой» энергетики», — сказал Гордеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о «чрезмерной зависимости» Германии от российского газа.