Париж, 28 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Страны Европейского союза должны усилить свои оборонные планы и заставить себя «уважать». Об этом президент Франции Эммануэль Макронзаявил 28 сентября на пресс-конференции в Париже.

Interessant.ru Эммануэль Макрон

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«Европейцы должны перестать быть наивными, — подчеркнул французский лидер. — Когда мы находимся под давлением […] мы должны показать, что у нас тоже есть сила и способность защитить себя».

»Это просто — заставить уважать себя», — заключил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что посол Франции в Соединённых Штатах Филипп Этьен, ранее вызванный в Париж для консультаций из-за скандала вокруг контракта с Австралией о строительстве атомных подводных лодок, который был расторгнут на фоне объявленного партнёрства США, Австралии и Великобритании AUKUS, 29 сентября возвратится в Вашингтон.

Глава Пятой республики подчеркнул, что дипломат вернётся в США «с ясным переговорным мандатом», чтобы обсудить условия возобновления сотрудничества с Соединёнными Штатами.