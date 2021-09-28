Москва, 28 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В России альтернативным способом сдерживания цен на продукты питания могла бы стать более сегментированная ассортиментная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«Что касается альтернативного метода сдерживания цен, то экономически рациональным методом могла бы быть более сегментированная ассортиментная политика, нацеленная, с одной стороны, на массового потребителя, с другой — на «средний плюс» и премиальный сегменты, — сказала Сяглова. — Например, успешно себя зарекомендовала схема по работе с частной маркой, когда ретейлер под собственной торговой маркой производит у конкретного производителя товар, который подходит его клиентам по цене, качеству и упаковке, и продает его на 15%-20% дешевле брендированного. И здесь имеет смысл оказать регуляторное содействие, расширяющее возможности СТМ, поскольку это предоставит сетям больше инструментов для ценообразования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сяглова объяснила, сработают ли новые способы сдерживания цен, задуманные Минпромторгом.