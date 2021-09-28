Москва, 28 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Малые российские несетевые компании не смогут воспользоваться схемой, которую планирует создавать Минпромторг РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о том, что данное ведомство хочет создать прямые договоры между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

«Эта схема с большой вероятностью окажет положительное воздействие на ценовую политику крупных сетевых компаний, поскольку им выгоднее работать напрямую с производителями, закупая товар крупными партиями и храня его на своих складах и в распределительных центрах, — сказала Сяглова. — У маленьких же предприятий недостаточно оборотных ресурсов для закупки товара крупными партиями, особенно что касается скоропортящихся продовольственных продуктов».

Поэтому, как пояснила эксперт, им проще работать с поставщиками, которые аккумулируют ассортимент разных производителей и дробят его мелким оптом.

«С другой стороны, производители нацелены на крупные объемы продаж, и им невыгодно делать частые мелкие дробные поставки. Так что малые несетевые компании не смогут воспользоваться указанной схемой», — сказал Сяглова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на птицу до конца 2021 года.