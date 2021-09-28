Астана, 28 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Надежду на то, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), выразил посол США в Казахстане Уильям Мозер. Он заявил об этом 28 сентября на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Я хочу, я надеюсь, что «Спутник V» получит, конечно, одобрение ВОЗ, потому что это очень важный шаг для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность этой вакцины», — сказал он.

Также Мозер добавил, что он считает правильным путем вопрос о том, чтобы российский препарат был одобрен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что на сегодняшний день российские вакцины от COVID-19 оказались более эффективными для профилактики штамма коронавируса «Дельта» по сравнению с зарубежными препаратами.