Варшава, 28 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Польше третий компонент вакцины от COVID-19 сделали уже более 30 тысяч человек. Начиная с 1 сентября, она в стране вводится людям с проявлениями иммунодефицита. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сказал глава ассоциации Варшавских семейных врачей Михал Сутковский журналистам.

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»Сегодня в Польше нет дефицита вакцин, и этим нужно пользоваться. Если вы решились на первые две дозы, то сделайте и третью. Это естественно, ведь это повышает иммунитет против коронавируса. Если речь идет о людях с ослабленным иммунитетом или иммунодефицитом, для них третий компонент при вакцинации и вовсе необходим», — заявил Сутковский.

Сообщается также, что число вакцинированных жителей Польши двумя компонентами вакцины к 28 сентября составило порядка 19 миллионов 386 тысяч человек.