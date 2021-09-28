Москва, 28 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. За последний год 58% жителей России или члены их семей что-то делали для решения экологических проблем. Ничего не делали 38%, свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Antranias Экология

27% опрошенных считают, что большинство людей в России делают достаточно для решения экологических проблем. По мнению 68% опрошенных, большинство российских граждан скорее ничего не делают для улучшения экологии.

Из тех, кто прикладывают усилия для улучшения экологии, 84% используют энергосберегающие лампочки, 76% экономят в быту воду, 45 сортируют мусор, 41% стараются не использовать личный автомобиль, 39% сдают опасный мусор (батарейки, электронику, ртутные лампы и др.).

Телефонный опрос проведен 8 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сокращается количество граждан, негативно оценивающих экологическую ситуацию в своём населённом пункте.

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