Астрахань, 28 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин откажется от своего мандата депутата Госдумы и останется руководить регионом. Как сообщает ИА REGNUM, об этом он заявил 28 сентября, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

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Бабушкин возглавлял региональную группу «Единой России» на прошедших выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. За ним в списке шли глава Калмыкии Бату Хасиков и депутат думы Астраханской области Ринат Аюпов.

«Прямую линию» с жителями региона Игорь Бабушкин провёл уже во второй раз. Главе Астраханской области адресовали более 800 вопросов.