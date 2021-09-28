Астана, 28 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В настоящее время у Соединенных Штатов отсутствуют конкретные планы по использованию военных баз России в Киргизии и Таджикистане. Об этом 28 сентября заявил на пресс-конференции посол США в Казахстане Уильям Мозер.

Mil.ru Флаги России и США

«Пока у нас нет конкретных планов об этом», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковне стал комментировать публикации в СМИ о том, что США якобы хотят использовать для борьбы с терроризмом российские военные базы в Киргизии и Таджикистане после своего ухода из Афганистана.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что вопрос о возможном допуске военных США на российские базы в Киргизии и Таджикистане якобы поднимался главой комитета начальников штабов американских ВС США Марком Милли в ходе встречи 22 сентября с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.