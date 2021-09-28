Москва, 28 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Ситуация с ипотечным кредитованием является постоянным предметом спора между Банком России, Минэкономразвития и иными ведомствами, которые считают ипотеку двигателем строительной отрасли и смежных отраслей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«И, как следствие, возможностью ускоренного развития всей отечественной экономики. И каждый периодически выдвигает свою аргументацию, зачастую весьма весомую.

Счетная палата подсчитала, что при нынешних темпах выдачи ипотечных займов теоретически может возникнуть кредитный пузырь на этом рынке.

Ранее о такой опасности не раз предупреждал Банк России. И не просто предупреждал, но и ужесточал условия выдачи кредитов для банков в части коэффициентов риска при формировании резервов под выданные займы.

Однако буквально накануне эксперты ВТБ опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что за прошедшие 10 месяцев объем просроченной задолженности по ипотечным займам снизился аж на 10%, и сейчас ситуация уже точно вышла из области, где можно опасаться кредитного пузыря. Кому верить?

Полагаю, истина посередине. И Банк России, и Счетная палата стараются предотвратить любые риски возникновения кредитных пузырей. Это их работа.

Эксперты, связанные с кредитованием, стараются доказать, что опасаться нечего. Кивая зачастую на практику западных стран, где среди развивающихся государств на ипотечное кредитование приходится до 40−50%от объема ВВП, а среди развитых — превышает 70%.

Тут, правда, надо иметь в виду, что американский (к примеру) заемщик принципиально отличается от российского. Во-первых, там ставки по кредитам близки к нулю, и выплата по ним не столь обременительна, как в России. У нас же сейчас ипотечные ставки растут. И в ближайшие месяцы точно продолжат увеличиваться.

Во-вторых, жители Европы и Америки обладают несравнимо более высокими заработками, чем российские семьи. Им и не снилась ситуация, когда по ипотечному кредиту приходится отдавать 50% своего дохода.

Для них ипотека (в большинстве случаев) — совершенно необременительное занятие, отнимающее лишь небольшую часть заработка. Так что сравнивать их 70% с нашими 10,5% — не совсем корректно.

С другой стороны, регуляторные действия ЦБ привели к тому, что брать ипотечные кредиты заемщикам с сомнительным уровнем дохода становится все труднее, что снижает соответствующие риски.

Так что, резюмируя вышеозвученные цифры, стоит признать следующее: да, российские граждане крайне закредитованы. В том числе и в части ипотечных займов (многие семьи фактически работают на ипотеку).

Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе вероятность возникновения и разрыва ипотечного пузыря относительно невелика», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата предупредила Центробанк РФ В России рынок ипотеки требует внимания Центрального банка РФ, потому, что резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря».

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