Москва, 28 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. С помощью дайджестов «Яндекс» формирует такую картину дня, которая угодна ему. Об этом 28 сентября заявил адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Светлана Земскова

«Если говорить о деятельности «Яндекса» в области СМИ, то выползает ещё один интересный момент: их совершенно произвольное формирование новостей и компилирование новостей так, что по цитированию материалов в СМИ они представляют политическую картину дня, угодную им», — заявила Земскова.

«Они создали новый продукт (дайджест), в соответствии с которым они могут брать сообщения различных СМИ, которые публикуются на одну и ту же тему, и представлять краткие выдержки. При этом когда мы изучали дайджест, мы обнаружили интересную вещь: заголовок они берут из одного СМИ, а под ним находятся выдержки из различных СМИ», — указала она.

Таким образом, компилирование порождает принципиально новый продукт, отличный от того, что закладывали в СМИ изначально, указала она.