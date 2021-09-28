Женева, Швейцария, 28 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Решение о вакцинации населения от COVID-19 тем или иным препаратом, рекомендованным ВОЗ, — это суверенное право государств. Об этом официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила 28 сентября на брифинге в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

У Харрис спросили, ведёт ли организация переговоры со странами, которые не признают одобренные ею вакцины, чтобы добиться признания препаратов и тем самым облегчить поездки людей между странами. По словам представителя ВОЗ, организация включает препараты в список рекомендованных для экстренного применения, чтобы гарантировать их соответствие критериям безопасности и эффективности.

ВОЗ, пояснила Харрис, поощряет страны к использованию вакцин из этого списка.

«Однако то, как страна действует [при выборе вакцин], это по-прежнему её суверенное право», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов. Их разработали китайские компании Sinopharm и Sinovac, Pfizer из США и BioNTech из Германии, подразделение Janssen американской Johnson & Johnson, американская Moderna. Ещё два варианта вакцины разработаны британско-шведской фирмой AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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