Москва, 28 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Во время состоявшихся в период с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму РФ количество кибератак на российские государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру значительно увеличилось. Об этом 28 сентября рассказал журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Как напомнил секретарь Совбеза РФ, американский Госдеп США еще до голосования публично высказывал сомнение о справедливости волеизъявления в России, «подконтрольные» СМИ стран Запада публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав РФ, а некоммерческие организации США проводили среди жителей нашей страны незаконную предвыборную агитацию.

«Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру. Зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в дни голосования», — сказал он.

Также Патрушев уточнил, что по окончании голосования в России в Госдепе заявили, что выборы прошли в условиях, которые якобы не способствуют свободному и справедливому выборному процессу.

«При этом хотел бы обратить внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам», — добавил секретарь российского Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что электронное голосование — следствие прогресса, в будущем весь мир перейдёт на этот формат.