В Южной Осетии выявили ещё более 40 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 28 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 163 теста на коронавирус, из которых 41 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 сентября сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 5908 носителей SARS-CoV-2, из них 5033 выздоровели, в том числе 99 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 875 носителей коронавируса.
В течение прошедших выходных, в Южной Осетии выявили 119 выявленных случаев заражения коронавирусом в результате проведения 582 тестов. 46 человек за это время были признаны выздоровевшими.
Стоит отметить, что в Южной Осетии эпидобстановка ухудшается. На карантин 27 сентября закрыли две школы в Цхинвале, одну в селе Заккор, а 28 сентября — кадетскую школу при минобороны республики.