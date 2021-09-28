Сеул, 28 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Южнокорейская поп-группа BTS даст серию живых концертов в США в ноябре и декабре текущего года. Об этом 28 сентября сообщает KBS со ссылкой на представителей продюсерского агентства группы Big Hit Music.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

По их словам, концерты под названием «BTS Permission To Dance On Stage — LA» состоятся в Лос-Анджелесе 27 и 28 ноября, а также 1 и 2 декабря.

Известно, что данные концерты будут первыми живыми выступлениями южнокорейских артистов с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября состоится виртуальный концерт группы BTS под названием «Permission To Dance On Stage».

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