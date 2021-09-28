Таллин, 28 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Если работодатель определил, что тестирование следует проводиться на рабочем месте до начала обычного трудового дня, то речь идет о рабочем времени, которое должно быть учтено и оплачено. Такой комментарий изданию эстонскому изданию Postimees дали в Трудовой инспекции страны.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По словам главы отдела профилактики Трудовой инспекции Сандры Куус, «работодатель может требовать тестирования или вакцинации только на основе оценки риска. В анализе риска нужно планировать действия по предотвращению или снижению риска для здоровья, а также оценить, являются ли эти действия адекватными».

Она сообщила, что, если анализ рисков показывает, что тестирование необходимо на определенных должностях, работодатель решает, как и когда будет проходить тестирование. В случае организации такого теста на рабочем месте и перед рабочим днем, такое тестирование должно считаться рабочим временем, добавила Сандра Куус.