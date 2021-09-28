Рига, 28 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В рижской поликлинике «Плявниеки» стартовал пилотный проект министерства здравоохранения Латвии — перед посещением врача-специалиста посетитель должен пройти экспресс-анализ на коронавирус.

Pixabay.com Тест

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Об этом сообщилrus.lsm.lv, отметив, что цель бесплатного нововведения — выявить тех, кто переносит вирус, сам того не подозревая. Однако не все посетители положительно восприняли это новшество, сообщили журналисты.

Проект продлится неделю. Посетители становятся в живую очередь. Ни номерок, ни запись не нужна. Сдав анализ, нужно подождать примерно 20 минут. Тест положительный — сдаете еще один (ждать его результатов уже придется дома). Если же тест оказался негативным — можно идти к врачу на заказанное вами время приема.

Руководитель объединения поликлиник VCA по качеству Елена Щеглова объяснила так, почему было решено запустить пилотный проект в лечебных учреждениях Латвии: «Поликлиника — это то место, куда приходят люди, у которых могут быть симптомы, и мы хотим обезопасить наших пациентов. Поэтому для начала мы хотим посмотреть, как это будет происходить. Именно тестирование пациентов, входящих в поликлинику».

Санита Янка, представительница министерства здравоохранения, не смогла ответить на вопрос, станет ли подобная практика обязательной и повсеместной: «Будем смотреть, сколько приходило инфицированных посетителей, у скольких были симптомы, сколько из них было вакцинировано. И тогда мы будем думать — надо ли нам это продолжать в других поликлиниках».