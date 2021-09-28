Москва, , 14:55 — REGNUM Главной проблемой в работе СМИ на территории России является суверенность цифровой среды. Об этом 28 сентября заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на круглом столе по теме «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин Василий Иванов © ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений, что в России работает зарубежная компания, которая почему-то не имеет статуса иноагента», — сказал Лепехин.

По его словам, это структуре можно задавать вопросы и пытаться повлиять на нее, однако эти действия не принесут желаемого эффекта.

«Сейчас главная проблема, которая стоит перед российской прессой и российским обществом, — это суверенность нашего информационного пространства. Мы получаемся живем в колонии. Получается, вся наша цифровая среда привязана к социальным сетям, к Яндексу, как агрегатору, при всем при том, что абсолютно нет альтернативы. Всех подсадили на иглу транснациональных монстров», — сказал Лепехин.

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