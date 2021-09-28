Рига, 28 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Темпы проведения вакцинации жителей Эстонии от коронавирусаCOVID-19 заметно увеличились благодаря поступлению в страну крупной партии вакцины Janssen. Об этом в интервью латвийскому гостелевидению LTV сообщил руководитель проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Ева Юхневича.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Так, по ее данным, за неделю привились более 38 000 человек. Большая часть из них пришлась на вакцину производителя Johnson&Johnson, ставшую популярной среди вакцинированных благодаря тому, что она — единственная среди других вакцин, которую можно колоть лишь один раз.

По данным латвийских СМИ, после сообщений о поступлении однофазной вакцины в центрах вакцинации образовались очереди, которых в последнее дни не наблюдалось. Юхневича сообщила, что запасы вакцины Janssen в Латвии израсходованы, но в ближайшее время ожидается поставка еще 19 200 доз. Согласно плану, Латвия должна получать 12 600 доз препарата от этого производителя еженедельно.

По состоянию на 8 сентября нынешнего года, 48% населения Латвии начали вакцинацию, 44% уже завершили ее.