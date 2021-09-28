Ереван, 28 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Ереване возле здания минздрава Армении 28 сентября вышли на акцию протеста граждане, которые выступают против введения правил, вынуждающих жителей прививаться от COVID-19. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

OpenClipart-Vectors Протест

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По данным журналистов, участки акции против того, что с 1 октября непривитые работники всех учреждений в стране будут обязаны сдавать тест на коронавирус каждые две недели. Протестующие заявляют, что это является нарушением прав человека.

Сообщается, что на акции перед присутствующими выступил врач Ованес Геворгян. Он назвал новые требования «антиконституционным», а также сообщил, что минздрав страны прекратил финансирование всех услуг в сфере здравоохранения.

Как сообщают журналисты, Геворгяна и еще двоих участков акции задержали сотрудники полиции. Причину они не назвали. Остальные протестующие продолжают акцию и требуют встречи с министром здравоохранения Анаит Аванесян.