Москва, 28 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Новый газовый контракт между Венгрией и «Газпромом» не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия реализует двусторонние отношения с Венгрией,» речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам».

«Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия заключила с Газпромом новое долгосрочное соглашение на поставку газа в обход украинской территории.

Ранее в Будапеште заявили, что действия правительства Украины, направленные против соглашения с Россией, через Еврокомиссию «крайне возмутительны».

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