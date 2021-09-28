Рига, 28 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Впервые с июня 2021 года ситуация в больницах и лечебных учреждениях Латвии вызывает беспокойство по числу работников, заболевших COVID-19. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Сообщается, что в целом по Латвии только за понедельник, 27 сентября, заболел 121 сотрудник лечебных заведений. На самоизоляцию ушли еще 132 работника. Похожая ситуация в больницах была в начале июня нынешнего года, когда заразились 119 работника стационаров, а на самоизоляцию ушли 144 сотрудника.

Издание отмечает, что до «антирекорда» декабря 2020 года пока еще далеко — тогда коронавирусом заразились больше тысячи медработников, еще почти полторы тысячи специалистов были вынуждены уйти на самоизоляцию.

Правительство Латвии утвердит новые правила обязательного вакцинирования для представителей конкретных профессий — медиков, педагогов, работников социальной сферы. Во время переходного периода непривитые работники должны будут тестироваться. Предположительно, новые правила могут вступить в силу 15 ноября нынешнего года.