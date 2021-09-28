Сеул, 28 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Онкологические заболевания остаются основной причиной смерти в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Смерть

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Согласно опубликованным данным, в 2020 году в Южной Корее было зарегистрировано 304 948 смертей, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Известно, что это самый высокий показатель с 1983 года, когда в стране впервые начался сбор соответствующих данных.

Уровень смертности составил 593,9 на 100 тыс. человек.

Между тем, уровень смертности от онкологических заболеваний составила 160,1 на 100 тысяч человек, от заболеваний сердца — 63 на 100 тыс. человек, от пневмонии — 43,3 случая смерти на 100 тыс.

В 2020 году от COVID-19 умерли 950 человек, что составляет 0,3% от общего показателя смертей.

В десятку основных причин смерти также вошли цереброваскулярные заболевания, самоубийства, диабет и болезнь Альцгеймера.