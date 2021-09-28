Москва, 28 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. «Яндекс» получил возможность контролировать, какая информация дойдёт до российского общества. Об этом 28 сентября заявила адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Светлана Земскова

«Яндекс» — компания, которая зарегистрирована в Нидерландах, но эта компания ведёт свою деятельность у нас здесь, в Российской Федерации. Предоставляет она продукт средств массовой информации — формирует картину дня, в том числе политическую, для наших читателей», — заявила Земскова.

«Что «Яндекс» захочет разместить, какую именно информацию, та информация и доходит до нашего российского общества. При этом «Яндекс» занимается напрямую цензурой, позволяет себе в отношении СМИ выносить предупреждения, блокировать их как партнёров и не пускать на информационный рынок», — указала она.