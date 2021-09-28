Афины , 28 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Расследование, начатое по приказу министра защиты граждан Греции Такиса Теодорикакоса, выявило изобличающие доказательства на четырех веб-сайтах и шести аккаунтах в социальных сетях, ответственных за поощрение людей не делать прививки. Об этом сообщил Департамент полиции Греции по расследованию киберпреступлений 28 сентября.

(сс) James N. Mattis

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Согласно объявлению, члены Департамента расследовали, совершались ли администраторами веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях преступления, связанные с распространением поддельных новостей, подстрекательством к неповиновению и попыткой мошенничества, что подводило граждан «к совершению действий, направленных против общественного здоровья, безопасности и государства».

В заявлении говорится, что два дела были направлены в прокуратуру суда первой инстанции Афин с использованием ускоренных процессов.

Расследование еще десяти дел продолжается.