Москва, 28 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. На российском авторынке представлена новая версия Isuzu D-Max, созданная исландской компанией Arctic Trucks для условий экстремального бездорожья. Об этом сообщается на сайте Isuzu-dmax.

Isuzu-dmax Isuzu D-Max AT35

Версия Isuzu D-Max AT35 отличается от стандартной модели увеличенным клиренсом. Теперь он составляет 273 мм. Кроме того, у машины были улучшены углы въезда и съезда. Машина может ездить по глинистой почве за счет блокировки заднего дифференциала и подросшего до 450 Нм крутящего момента.

Экстремальная версия модели получила колесные диски дизайна Velgert на 35 дюймов, которые «обуты» в шины BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 BF, а также амортизаторы компании Bilstein.

Пикап получил лебедку с радиоуправлением, а также внешний воздухозаборник и сапуны дифференциалов. Последние позволяют пикапу успешно форсировать броды.

Ранее Isuzu MU-X прошёл серию краш-тестов по безопасности австралийской системы ANCAP и получил высшую оценку.

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