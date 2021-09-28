Москва, 28 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) выступила с рекомендациями по организации будущих выборных кампаний. Эксперты НОМ предлагают придать законный статус мобильным группам, а также расширить применение ДЭГ на другие регионы и закрепить в законодательстве статус и функционал центров наблюдения, в которые велась непрерывная видеотрансляция с участков в этом году на выборах в Госдуму РФ.

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Соответствующие рекомендации эксперты НОМ озвучили на пресс-конференции в Москве во вторник, 28 сентября в рамках презентации аналитического доклада НОМ.

«Состоявшиеся 17−19 сентября выборы прошли в соответствии с действующим законодательством на основании понятных и непротиворечивых норм, позволяющих однозначно оценивать действия всех участников избирательного процесса», — заявил на презентации доклада член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Правозащитник подчеркнул, нарушения — вовремя выявленные и исправленные — не могли оказать какого-либо воздействия на общее волеизъявление избирателей и носили единичный характер.

«Именно видеонаблюдение через Центры позволяло вести тщательный мониторинг происходящего на участках, добиваясь установления законности в ходе избирательного процесса. Практика Центров общественного наблюдения, несомненно, должна была продолжена», — подчеркнул Александр Брод.

Член ОП РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова напомнила, что по всем сигналам о предполагаемых нарушениях Независимый общественный мониторинг проводил оперативную проверку с привлечением юристов. «К началу выборов в России была выстроена масштабная инфраструктура общественного контроля. Фундаментальное обучение независимых наблюдателей, организованное нами совместно с системой общественных палат, позволило нивелировать возможные риски. Проверка всех сообщений была многоуровневой: в эту работу включались наблюдатели на местах, центры видеонаблюдения, эксперты Ассоциации НОМ и общественные штабы».

Как подчеркнул председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, выборы депутатов Госдумы прошли в острой конкурентной борьбе и при наличии электоральной интриги.

Авторы доклады отмечают, что подтверждением тренда на политическое многообразие является тот факт, что в российский парламент нового созыва прошло пять политических партий, отметил Максим Григорьев. Кроме парламентских, целый ряд непарламентских партий по итогам выборов 2021 года получил свое представительство в региональных парламентах.

«Всего по итогам голосования в субъектах РФ перестали быть четырехпартийными свыше двух десятков субъектов», — напомнил эксперт.

«Международное наблюдение пытались сорвать, но эта попытка не удалась — в Россию приехали 245 наблюдателей из 59 стран, что кратко больше, чем на президентских выборах в США. Работали на выборах и международные эксперты — они высоко оценили организацию выборов», — заявил Максим Григорьев.

За всю историю выборов такого высокого уровня зарубежного вмешательства, как на думской кампании, зафиксировано не было. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

«Так активно и агрессивно Евросоюз никогда не вмешивался в российский избирательный процесс. США, Великобритания и Евросоюз накануне и после выборов выступили с заявлениями, осуждающими прошедшие выборы, и утверждением, что они прошли не свободно», — сообщил Владимир Шаповалов.

При этом эксперт напомнил, что в выборах участвовали независимые кандидаты и представители от большого числа партий, и считать, что среди них нет независимых — «довольно странно, особенно со стороны США, где на протяжении 150 лет в выборах участвуют фактически две политические силы».

По итогам анализа выборов эксперты выступили с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию процесса. В частности, эксперты НОМ рекомендуют сохранить возможности многодневного голосования; продолжить внедрение центров наблюдения (ЦОН), в которых была организована видеотрансляция с участков, и законодательно закрепить статус ЦОНов; законодательно закрепить статус «мобильных групп» наблюдателей, как эффективного механизма общественного контроля; распространить единую федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на другие регионы, отказавшись от экспериментов с возможностями переголосования; законодательно закрепить порядок осуществления общественного контроля при дистанционном электронном голосовании.