Тирасполь, , 14:17 — REGNUM Руководство Молдавии после распада вынудило Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) объявить суверенитет, заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Красносельский ответил на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Молдавии Владислава Кульминского. Тот в интервью обвинил власти ПМР в «сепаратизме» и заявил, что приднестровцы якобы хотят вхождения в Молдавию. Глава ПМР напомнил, что декларация о независимости Молдавии 1991 года фактически разрушила территориальную целостность Молдавской ССР.

«Именно данная декларация признала незаконным создание Молдавской ССР, — сказал Красносельский. — Сепаратисты — те, кто принимал решение о разрушении территориальной целостности Молдавской ССР».

Глава ПМР добавил, что после объявления независимости Молдавии там стали появляться группы, которые убивали приднестровцев, а в 1992 году Кишинёв начал «геноцид» жителей Приднестровья. Кроме того переговоры по урегулированию конфликта срывала молдавская сторона.

«Приднестровье предлагало варианты совместного «проживания»: федерация, ассиметричная федерация — были и планы соответствующие. Именно Молдова вставала из-за стола переговоров и уходила в момент подписания данных соглашений» — отметил Красносельский.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений, но конфликт остаётся неурегулированным.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Приднестровья готов просить Россию о признании республики