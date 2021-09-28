Москва, 28 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Авторитет советского и российского актера, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта всегда будет жить в стенах Московского академического театра сатиры, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Ширвиндта о его намерении покинуть пост художественного руководителя этого театра.

«Время идет. Ширвиндт много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал. Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 сентября, Ширвиндт заявил, что он уходит с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Им уже написано соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

Читайте также: Александр Ширвиндт объявил, что он покидает пост худрука Театра сатиры