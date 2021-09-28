Воронеж, 28 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Рейды по контролю масочного режима в общественном транспорте в усиленном режиме начинаются в Воронеже с 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь за отсутствие масок у пассажиров штрафы грозят самим пассажирам, а не только перевозчику.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

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Как уточнили в мэрии, в настоящее время завершено формирование списочного состава 15 оперативных бригад по контролю масочного режима в подвижном составе.

Уже с 29 сентября бригады выйдут с проверками на маршруты общественного транспорта. В состав бригад включены сотрудники полиции. Они будут составлять материалы для последующей передачи в суд, который определит меру ответственности для выявленных административных правонарушителей.

«Избежать составления материала и штрафа очень просто — достаточно применять средства индивидуальной защиты. Маска не только убережет пассажира от штрафа, но и снизит риск заболеть самому и заразить окружающих. Рейды в усиленном режиме начнутся с завтрашнего дня», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в последние дни фиксируется максимальное суточное число заболевших ковидом — более 540 человек ежедневно. В регионе развернуто максимальное число коек в ковидных отделениях. Ранее губернатор призвал воронежцев активнее прививаться, не исключив введение новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом.