Таллин, 28 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Несмотря на новый скачок показателей заболевания коронавирусом в Эстонии, правительство не станет вводить новых жестких ограничений. Об этом руководительница консультирующего правительство страны научного совета, вирусолог Ирья Лутсарзаявила эстонскому телевидению ETV.

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По ее мнению, в некоторых случаях жесткие ограничения приносят больше вреда, чем пользы.

«Я не считаю, что мы должны закрывать школы. При любых других вирусных заболеваниях мы ведь их не закрываем. За все время пандемии, то есть в течение почти двух лет, было всего 16 случаев, когда из-за обусловленного коронавирусом сильного воспалительного процесса дети оказывались на больничном лечении», — рассказала она.

Она убеждена, что из-за 16 случаев не стоит останавливать привычный учебный процесс и загонять сотни тысяч детей по домам.

Лутсар добавила, что домашнее обучение сопряжено с вредными для детей последствиями: «В целом надо задуматься, что дети делают дома, сидя за компьютерами? Тренировок нет, школы закрыты, чем вообще можно заняться? Летом дети могут по крайней мере гулять, помогать в саду, собирать ягоды, полоть сорняки, а сейчас что?».