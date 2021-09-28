Мехико, 28 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. До 2 октября Мексика получит ещё два миллиона 300 тысяч вакцин против COVID-19, из которых 900 тысяч доз вакцины «Спутник» уже находятся в стране. Об этом сообщает минздрав страны.

Russian.news.cn Мексика

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В страну 28 сентября поступит еще 555 000 доз, но уже от компании Pfizer-BioNTech, а затем — 854 520 доз препарата CanSino.

В стране уже 63 473 608 человек старше 18 лет сделали хотя бы одну инъекцию вакцины, что составляет 71% взрослого населения.

Из общего числа привитых лиц 70% завершили полную схему защиты, что соответствует 44 626 347 гражданам, а 18 847 261 человек, или 30%, получили хотя бы одну прививку.