Сеул, 28 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Девять из десяти жителей Южной Кореи считают, что остановить пандемию коронавируса невозможно и людям придется вакцинироваться от COVID-19 ежегодно. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные Национального медицинского центра (NMC).

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Согласно результатам опроса, проведённого Gallup Korea среди 1550 человек с 18 по 23 августа, 89,6% респондентов считают, что коронавирус станет частью повседневной жизни и людям придется ставить прививки от COVID-19 ежегодно, однако 54% опрошенных считают, что вакцина от COVID-19 поможет справиться с пандемией.

Между тем, 73,3% участников опроса согласились с необходимостью введения системы лечения коронавируса на дому для людей с лёгкими симптомами, 62,6% считают, что правительству необходимо сосредоточить своё внимание на группе людей с повышенным риском смерти от коронавирусной инфекции, а 42,5% согласились с необходимостью ослабить антиковидные меры.

Между тем, только 58,6% опрошенных, переболевших коронавирусом, сообщили о надлежащем лечении в медицинских учреждениях.