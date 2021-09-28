Буэнос-Айрес, 28 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. После вакцинации молодых людей, имеющих факторы риска, в столице Аргентины Буэнос-Айресе 28 сентября открывается регистрация аргентинских подростков в возрасте от 12 до 17 лет для вакцинации от COVID-19.

(сс) Gobierno de la Provincia de Santa Fe Вакцинация против коронавируса в Аргентине

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В течение нескольких месяцев тысячи родителей ждали, когда откроется такая возможность, чтобы их дети могли пройти вакцинацию против вируса. Как заявил глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель на своих страницах в соцсетях, с 28 сентября в интернете будет доступна форма, чтобы молодые люди в этом возрастном диапазоне могли зарегистрироваться для вакцинации.

Отмечается, что вакцинация будет производиться препаратами компании Pfizer.

Правительство Буэнос-Айреса сообщило, что через три недели предполагается завершить введение первой дозы всем подросткам, а ещё через три недели — второй.