Минск, , 13:35 — REGNUM В условиях необоснованного экономического давления, которое оказывают на Белоруссию страны Запада, власти республики надеются на поддержку со стороны партнеров по Содружеству независимых государств (СНГ). Об этом 28 сентября заявил заместитель белорусского премьер-министра Игорь Петришенко на международной конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы».

Белоруссия

«В последнее время Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека», — сказал Петришенко, его выступление транслировалось на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Также он добавил, что Западом по отношению к Белоруссии постоянно применяются двойные стандарты, из-за чего республика продолжает нести определенные издержки, связанные с необоснованным политическим либо экономическим давлением.

«Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров по Содружеству, демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия», — подчеркнул вице-премьер Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СНГ является примером глубокой и равноправной интеграции суверенных стран, которые сохранили исторические, культурные и родственные связи между народами.