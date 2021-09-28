Каракас, 28 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил прогресс, достигнутый на переговорах между правительством страны и оппозиционной Унитарной платформой по окончании третьего раунда переговоров в Мексике. Об этом пишет издание Prensa Latina.

Kremlin.ru Николас Мадуро

В ходе публичного выступления венесуэльский лидер подтвердил, что стороны, участвующие в переговорах, сделали еще один успешный шаг в достижении соглашения в пользу благополучия венесуэльского народа и возвращения активов за рубежом.

В этой связи глава государства подчеркнул, что был достигнут консенсус по трём ключевым пунктам, которые будут определять ход переговоров, а также то, что удалось преодолеть тупик в отношениях с Норвегией после заявлений премьер-министра этой страны Эрны Сульберг о демократии и правах человека в южноамериканском государстве.

Мадуро также повторил свой призыв к международному сообществу воздержаться от вмешательства в процесс диалога, ссылаясь на недавние заявления подобного характера со стороны назначенного посла США в Венесуэле Джеймса Стори, который проживает в Колумбии.