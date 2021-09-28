Джакарта, 28 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2057 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

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По состоянию на 28 сентября в Индонезии выявили 4 211 460 случаев заражения коронавирусом.

Побороть коронавирус за сутки смогли 3551 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 031 099 жителей Индонезии.

В период с 27 по 28 сентября от COVID-19 умерли 124 человека. Всего эпидемия унесла жизни 141 709 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по экономическим вопросам ИндонезииАирлангга Хартартозаявил, что введенные ограничения по коронавирусу за пределами Явы и Бали продлятся до 4 октября 2021 года.

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