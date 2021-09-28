Москва, 28 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Россия за то, чтобы провести новый саммит в нормандском формате до ухода со своего поста канцлера Германии Ангелы Меркель, однако этому препятствует Украина. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, Москве известно о пожелании провести такой саммит до ухода Меркель, которые высказывало много сторон, «и, действительно, это было бы хорошо», однако такое мероприятие необходимо подготовить, так как бессмысленно проводить саммит ради саммита.

«Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли риск того, что саммит в нормандском формате так и не состоится до ухода Меркель.

При этом он добавил, что из-за дефицита результатов ранее достигнутых договоренностей проведение этого саммита представляется особенно важным.

«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации в ряде СМИ о том, что США хотят использовать для борьбы с терроризмом российские военные базы в Киргизии и Таджикистане после своего ухода из Афганистана.