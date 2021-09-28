Москва, 28 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Публикации в СМИ о том, что США якобы хотят использовать для борьбы с терроризмом российские военные базы в Киргизии и Таджикистане после своего ухода из Афганистана, не стал комментировать 28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я никак не комментирую эту тему», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков добавил, что в указанной публикации есть отсылка к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что вопрос о возможном допуске военных США на российские базы в Киргизии и Таджикистане якобы поднимался главой комитета начальников штабов американских ВС СШАМарком Милли в ходе встречи 22 сентября с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.