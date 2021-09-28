Стокгольм, 28 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. С 29 сентября вакцинированные от COVID-19 жители Швеции смогут жить практически без всех ковид-ограничений. Об этом 28 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

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Четвертая фаза плана по послаблению мер инфекционного контроля означает снятие ограничений на участие в массовых собраниях и мероприятиях. Таким образом, трибуны и концертные залы вновь окажутся полностью заполненными.

Все ограничения для участия в частных собраниях в арендованных помещениях также будут отменены, что означает, что можно будет проводить крупные свадьбы и дни рождения.

Более того, кафе, бары, рестораны смогу работать как прежде — правила по расстановке столиков и ограничению числа сидящих за них посетителей перестанут действовать.

Рекомендация Агентства общественного здравоохранения о переводе сотрудников на удаленный режим работы будет отменена. Тем не менее, тем, у кого проявляются симптомы COVID-19, следует оставаться дома и пройти тестирование.