Стокгольм, 28 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Согласно последним данным Статистического управления Швеции, треть жителей Швеции в возрасте от 15 до 74 лет, имевших работу, работали из дома хотя бы один день в неделю в течение августа 2021 года. Об этом 28 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Было зафиксировано небольшое увеличение с июля, но все же это меньше, чем прошлой зимой и весной», — говорится в пресс-релизе ведомственного статистика Эрика Хеллсинга.

В период с января по май этого года доля тех шведов, которые работали удалено хотя бы один день в неделю, составляла более 40%.

Однако различия велики как между отраслями, регионами, так и между полами. Во время пандемии женщины работали дома в больше, чем мужчины. Удаленная работа была наиболее распространена в Стокгольме, в то время как жители, например, Норрботтена, Вермланда, Даларны и Крунуберга работали из дома в меньшей степени.