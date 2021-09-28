Москва, 28 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Полиция находится в городской приемной первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова в Госдуме, заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

ИА REGNUM Электронное голосование

«В приемной Мельникова в Москве находятся два юриста партии, они подготовили жалобу на результаты выборов в суд и намерены были везти ее в суд. Сотрудники полиции предлагают проехать в отдел внутренних дел», — заявил Синельщиков «Интерфаксу».

В Компартии уточнили, что полиция находится не здании Госдумы, а в городе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов утверждает, что полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу исков в суд.

В Госдуме навали фейком сообщение о том, что сотрудники полиции заблокировали доступ к приемной в Государственной думе первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ) из-за якобы хранящихся там документов по незаконности электронного голосования.