Стокгольм, 28 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию специалистов из Университета Лунда (Швеция), весьма вероятно, что курение увеличивает риск тяжелой формы протекания COVID-19 и смерти от этого заболевания. Об этом 28 сентября написала газета Dagens Nyheter.

Курение

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В то же время исследователи признают, что в их выборке существует некоторое совпадение между группами, в которых курильщики чрезмерно представлены и где уровень вакцинации от COVID-19 низкий.

Исследователи сначала изучили генные факторы, которые увеличивают риск начать курить и стать заядлым курильщиком. Затем они сравнили эти генные факторы с риском тяжелого заболевания или смерти от COVID-19. Затем выяснилось, что генетическая предрасположенность к курению была связана с повышением риска заражения коронавирусом на 45% и риска госпитализации при COVID-19 на 60%.

«Изучая наследственные факторы курения, вы можете разобраться во всех тревожных факторах, которые встречаются в обсервационных исследованиях курильщиков. Мы знаем, например, что курение связано с более низким социально-экономическим статусом и другими факторами, которые оказывают свое влияние», — заявил в интервью изданию профессор Университета Лунда Кристер Янсон.