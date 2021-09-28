Москва, 28 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил укрепляться в начале новой торговой недели. Доллар достиг зоны 72,30 руб., тогда как евро с середины прошлого года дошел до отметки 84,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

«Сегодня, 28 сентября, пара евро/рубль передвинула минимумы до зоны 84,40 руб., тогда как американская валюта максимально сопротивляется дальнейшему снижению, пытаясь совершить локальный разворот.

Динамика российской валюты перекликается с ситуацией на рынке Форекс, где доллар продолжает повсеместное восхождение, толкая единую валюту и других высокодоходных конкурентов к новым минимумам.

Помимо пиковых выплат в рамках налогового периода устойчивости рублю добавляет обстановка на рынке нефти, где ранее сегодня Brent впервые за три года дошла до уровня $80 за баррель.

После обновления пиков нефть частично скорректировалась, что мешает «россиянину» сопротивляться напору долларовых быков.

Однако рубль еще должен получить поддержку со стороны рынка черного золота, поскольку в условиях скачка цен на газ вероятность дальнейшего удорожания Brent довольно велика несмотря на перекупленность фьючерсов на данном этапе.

Пара доллар/рубль, обновив минимумы середины сентября в районе 72,26 руб., отскочила в область 72,40 руб., испытывая трудности с развитием импульса восстановления.

Евро тоже отошел от минимумов, однако еще не закрыл утренний ценовой разрыв и пока будет оставаться под отметкой 85 рублей», — считает эксперт.

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