София, 28 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. На данный момент временное правительство Болгарии не располагает необходимыми средствами на проведение изменений в трудовом законодательстве страны и кардинальное повышение минимального размера оплаты труда для сотен тысяч болгар. Об этом в эфире софийского телеканала «Нова» заявил болгарский вице-премьер, министр труда и социальной политики Болгарии Гылыб Донев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По его словам, кабмин Болгарии действительно рассматривает возможность увеличения МРОТ, однако рассчитывать на какое-либо крупное повышение в этом контексте жителям Болгарии не стоит.

«Возможно, «минималка» вырастет, но не до 388 евро, как этого от нас требуют профсоюзы, — резюмировал, в частности, он. — На подобный резкий скачок попросту нет денег». В то же время Донев подчеркнул, что лично он будет и в дальнейшем выступать за принятие законов и положений в пользу увеличения доходов сограждан.

Напомним, сегодня минимальный размер оплаты труда в Болгарии составляет 332 евро. Независимые эксперты отмечают, что на эти деньги в условиях роста цен на продукты и услуги ЖКХ прожить в РБ невозможно.