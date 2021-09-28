Сеул, , 12:54 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США был замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Aircraft Spots.

Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании Alan Wilson

Согласно опубликованным данным, утром 28 сентября над южнокорейской провинцией Канвондо и провинцией Кёнгидо был замечен американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W.

Незадолго до запусков ракет КНДР в небе над Осаном провинции Кёнгидо был замечен южнокорейский Boeing E-737 Peace Eye.

Между тем, днём ранее над Инчхоном, Пхочхоном провинции Кёнгидо и уездом Янян провинции Канвондо был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии зафиксировали запуск Северной Кореей баллистических ракет в сторону Японского моря.

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