Тбилиси, 28 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 31 216 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2185 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 609 340 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 580 891 победил инфекцию, в том числе 2010 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8848 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 40 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4360 пациентов, в оборудованных гостиницах — 744.

Днём ранее в Грузии после проведения 13 277 тестов выявили 663 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2383 человек, умерли за сутки 27 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии спадают темпы распространения коронавируса и освобождаются места в больницах, которые ранее были заняты пациентами с COVID-19. С 1 октября в стране возобновят плановые операции.