Сеул, 28 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 416 626 человек. Об этом 28 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 28 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 38 511 292 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 75%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 20 667 726 человек, препаратом AstraZeneca — 11 089 578 человек, препаратом Janssen — 1 430 972 человека, Moderna — 5 323 016 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 711 698 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 23 951 629 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2289 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 305 842.

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