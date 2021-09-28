Варшава, 28 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 28 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 975 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 29 человек, 27 из которых имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 904 631 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 601. В больницах по состоянию на 28 сентября находятся 1 029 пациентов с COVID-19, из них 168 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.